Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:29Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

В Кувейте провозгласили нового эмира

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во вторник провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть позднее после принятия присяги в парламенте.

До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Ранее во вторник сообщалось, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Эмир умер в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев опроверг участие Турции в нагорно-карабахском конфликте

Nokia заменит Huawei на британском рынке сетей 5G

Пандемия коронавируса

Порошенко заболел коронавирусом

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе идет война

Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе идет война

Белорусскому TUT.BY три месяца запретили работать как СМИ

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта
Война санкций

Белоруссия объявила о санкциях в отношении балтийских государств

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');