В Кувейте провозгласили нового эмира

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во вторник провозглашен кувейтским правительством новым эмиром страны, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что согласно конституции Кувейта, кронпринц официально получит власть позднее после принятия присяги в парламенте.

До этого момента кронпринц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Ранее во вторник сообщалось, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года.

Эмир умер в США, где он находился на реабилитации после операции. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.