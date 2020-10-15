Израиль откроет небо для 30 иностранных авиакомпаний

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Израильский аэропорт Бен-Гурион с 16 октября возобновит полеты в режиме "открытого неба", который действовал до карантина, сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.

Возобновление работы начнется с полуночи. Полеты в Израиль возобновят 30 иностранных авиакомпаний. Российских в их числе нет.

Пока разрешение летать получат только граждане Израиля и отдельные категории иностранцев со спецразрешения. В частности, россияне смогут попасть в Израиль на лечение, если их заявку одобрят израильские власти.

Правительство Израиля в четверг одобрило первые шаги по отмене коронавирусных ограничений в стране. По данным источников Jerusalem Post, израильтянам отменят запрет удаляться от дома дальше, чем на километр. Откроются пляжи и национальные парки, а также начнут работу дошкольные учреждения. Также будет разрешено открыться компаниям, которые не работают непосредственно с клиентами.

Ранее сообщалось, что ограничения начнут отменять в зависимости от спада заболеваемости.