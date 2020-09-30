Эстония увеличит оборонные расходы до 645 млн евро

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии предложило выделить из бюджета 2,29% ВВП на оборонные расходы, несмотря на планируемый дефицитный бюджет почти в 2 млрд евро. Расходы на оборону в результате вырастут до 645 млн евро, зявил премьер-министр Юри Ратас на конференции Балтии по обороне.

По его словам, проект бюджета 30 сентября будет внесен в парламент.

"Тем самым мы продолжим путь, начатый в 2012 году, выделяя на оборонный бюджет около двух процентов валового внутреннего продукта или более. Как пограничное государство НАТО и Европейского союза Эстония не может ослаблять безопасность", - отметил премьер.

Из проекта бюджета на 2021 год и бюджетной стратегии на 2021-2024 годы, следует, что в следующем году объем расходов составит 13 миллиардов евро, а доходы превысят 11 миллиардов евро. Иными словами, дефицит государственного бюджета Эстонии составит в будущем году 1,9 млрд евро, вырастет до 6,6-6,7% ВВП.

Тем не менее, оборонные расходы составят в 2021 году 2,29% валового внутреннего продукта, что больше установленных НАТО критериев в 2% ВВП.

Сюда включены почти 10 млн евро расходов на прием союзников, а также дополнительные инвестиции в оборону в размере 20 млн евро. Будет увеличен военный потенциал за счет масштабных закупок техники и боеприпасов. Продолжится модернизация береговой обороны, будет закуплена система удаленной береговой обороны, новые средства индивидуальной защиты личного состава и т.п.

18 мая министр обороны Эстонии Юри Луйк заявлял о планах республики сохранить оборонные бюджеты, несмотря на эпидемию коронавируса.