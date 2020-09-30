Баскетболистке сборной Белоруссии Левченко дали 15 суток ареста за акции протеста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд Ленинского района Минска назначил известной белорусской баскетболистке Елене Левченко наказание в виде 15 суток административного ареста.

"Левченко осуждена на 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

О задержании Левченко стало известно в среду. "Левченко задержана в рамках административного процесса", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В воскресенье, 30 августа во время одной из несанкционированных акций протеста Левченко была замечена в группе людей с плакатом "Спортсмены с народом". Они кричали: "Мы играем честно", "Народ победил".

Левченко - лидер женской сборной Белоруссии по баскетболу, центровая китайского клуба "Сычуань Уэльс". Ранее выступала в женской национально баскетбольной ассоциации. Финалистка женской НБА 2010-го года, лучшая центровая чемпионата мира 2010 года, участница Матча всех звезд Евролиги-2012.

Она выступала в составе сборной Белоруссии на Олимпийских играх 2008 и 2016 годов, чемпионатах мира и Европы. В составе разных клубов она становилась чемпионкой Литвы (2007), России (2009, 2012), Польши (2011), а также обладателем Кубка России (2009, 2012) и бронзовым призером Евролиги (2008, 2009, 2012).

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.