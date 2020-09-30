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В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Культурные и спортивные мероприятия с участием более 1 тыс. человек будет разрешено проводить в Швейцарии с четверга, 1 октября, сообщает швейцарская газета "Матэн".

В частности, речь идет о концертах, спектаклях и спортивных соревнованиях. Однако для таких мероприятий будет необходимо получение разрешения властей кантона, в котором планируется их проведение.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны.

В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 50 тыс. человек, около 2 тыс. скончались. За последние сутки в Швейцарии выявили 411 случаев заражения коронавирусом.

Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Швеция Коронавирус

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