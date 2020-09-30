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В Нагорном Карабахе отвергли применение ракетного комплекса "Точка-У"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опроверг сообщение Баку о применении карабахской стороной тактического ракетного комплекса "Точка-У" в боях в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан распространил очередную дезинформацию о том, что армия обороны Арцаха применила оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У". На фотографии, представленной в качестве доказательства, на самом деле не "Точка-У", а совсем другая ракета. Подобных фотографий полно в интернете", - говорится в сообщении штаба.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о применении тактического ракетного комплекса "Точка-У" в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ожесточенные бои продолжаются в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, есть потери в живой силе и технике с обеих сторон.

Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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