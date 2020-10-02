Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Байден пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Трампу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал действующему главе государства Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от COVID-19.

"Джилл (супруга Байдена - ИФ) и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал Байден в твиттере.

У двух политиков сложились непростые отношения, особенно, они ухудшились в последнее время. Трамп и ранее не стеснялся в выражения, говоря о Джо Байдене. Он призывал протестировать уровень его IQ, называл своего оппонента "сонным Джо", призывал тщательно расследовать дела его сына Хантера Байдена, который работал в украинской компании Burisma.

Пандемия коронавируса

В ходе дебатов Трамп и Байден и вовсе не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности, обрывая и перебивая друг друга. Многие аналитики сошлись на том, что американские избиратели в ходе дебатов за оскорблениями вряд ли получили возможность оценить политический курс кандидатов.

Кроме того, канал CNN сообщил ранее, что в пятницу утром по американскому времени и сам Байден, вероятно, сдаст тест, выявляющий коронавирус. Байден и Трамп общались на дебатах, состоявшихся 30 сентября, и находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга. Также на коронавирус проверят всех посетителей дебатов в Западном резервом университете Кейза в Кливленде в Огайо.

Ранее тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, а также госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин. Результат оказался отрицательный.

Трамп в пятницу сообщил, что у него и у его супруги Мелании подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс.

Трампу 74 года, Байдену - 77 лет. Возраст считается фактором риска при заражении COVID-19.

Джо Байден Дональд Трамп США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Вступили в силу санкции ЕС против Белоруссии

Вступили в силу санкции ЕС против Белоруссии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения сообщила, что ПВО Карабаха сбила 5 самолетов и 3 вертолета

Армения сообщила, что ПВО Карабаха сбила 5 самолетов и 3 вертолета
Пандемия коронавируса

Столичный регион Италии обязал людей носить маски на улицах

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе

Цена Brent ненадолго уходила ниже $39 за баррель на новостях о Трампе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о планах Армении отправить женщин на фронт

Азербайджан заявил о планах Армении отправить женщин на фронт
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении сообщили об ударе Азербайджана по Степанакерту

Минск вводит ответные ограничения в связи с визовыми санкциями ЕС

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе

Врачи заявили о риске осложнений у заболевшего COVID-19 Трампа

Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34 млн человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');