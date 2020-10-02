Байден пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Трампу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал действующему главе государства Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от COVID-19.

"Джилл (супруга Байдена - ИФ) и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - написал Байден в твиттере.

У двух политиков сложились непростые отношения, особенно, они ухудшились в последнее время. Трамп и ранее не стеснялся в выражения, говоря о Джо Байдене. Он призывал протестировать уровень его IQ, называл своего оппонента "сонным Джо", призывал тщательно расследовать дела его сына Хантера Байдена, который работал в украинской компании Burisma.

В ходе дебатов Трамп и Байден и вовсе не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности, обрывая и перебивая друг друга. Многие аналитики сошлись на том, что американские избиратели в ходе дебатов за оскорблениями вряд ли получили возможность оценить политический курс кандидатов.

Кроме того, канал CNN сообщил ранее, что в пятницу утром по американскому времени и сам Байден, вероятно, сдаст тест, выявляющий коронавирус. Байден и Трамп общались на дебатах, состоявшихся 30 сентября, и находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга. Также на коронавирус проверят всех посетителей дебатов в Западном резервом университете Кейза в Кливленде в Огайо.

Ранее тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, а также госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин. Результат оказался отрицательный.

Трамп в пятницу сообщил, что у него и у его супруги Мелании подтвердился коронавирус. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс.

Трампу 74 года, Байдену - 77 лет. Возраст считается фактором риска при заражении COVID-19.