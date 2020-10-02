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В Совете Европы попросили РФ отчитаться о выполнении решения ЕСПЧ по "ЮКОСу"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы рассчитывает, что РФ до 31 марта 2021 года отчитается о том, как продвигается выполнение вердикта ЕСПЧ по делу ЮКОСа, говорится в распространенном в пятницу заявлении комитета.

"Мы настоятельно просим власти (России - ИФ) использовать любые подходящие форматы для организации серьезных консультаций с Секретариатом", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что подобные контакты между СЕ и Россией по данному делу были затруднены из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы сожалеем, что план по распределению между истцами полагающейся им по решению ЕСПЧ компенсации материального ущерба до сих пор не получен и что выплаты по этому пункту до сих пор не сделаны", - подчеркивают в Комитете министров СЕ.

Речь идет о вердикте ЕСПЧ от 2014 года: суд тогда принял отдельное решение о выплате бывшим акционерам компании компенсации в размере 1,86 млрд евро.

ЕС ЕСПЧ ЮКОС

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