Предвыборные мероприятия Трампа отменены или перенесены в онлайн-формат

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Намеченные ранее предвыборные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа отложены или переведены в онлайн-формат, сообщил в пятницу руководитель предвыборного штаба Билл Степьен.

Все массовые акции, связанные с предвыборной кампанией, перенесены после того, как у Трампа и его супруги было диагностировано заражение коронавирусом COVID-19. Распоряжение касается всех членов первой семьи. Они сдали тесты после того, как заболела его советница Хоуп Хикс.

"Любая дополнительная информация о президенте будет поступать из Белого дома", - заявил Степьен.

Ранее в пятницу глава аппарата Белого дома Майк Медоуз отметил, что президент США остается в хорошем расположении духа. "Продолжает оставаться не только в хорошем расположении духа, но и очень энергичным. Сегодня утром мы разговаривали несколько раз. Он поручил мне исполнить пять-шесть задач, как и каждое утро. Он, безусловно, хочет, чтобы мы остались на связи", - заявил Медоуз.

Личный врач американского лидера Шон Конли заявил, что в период лечения Трамп способен выполнять обязанности главы государства.

У кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его супруги Джилл не обнаружили коронавируса COVID-19 после тестирования. Они решили сдать тест на коронавирус, поскольку Байден и Трамп общались на дебатах, состоявшихся 30 сентября, и находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга. Также на коронавирус проверят всех посетителей дебатов, которые состоялись в Кливленде (штат Огайо).

Ранее тест на COVID-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его супруга, а также госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин. Результаты у всех оказались отрицательными.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США за время пандемии выявили более 7,5 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 213 тыс. скончались.