Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Очередной тест на коронавирус кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена показал отрицательный результат, сообщил его предвыборный штаб.

Это уже второй отрицательный тест, который сдал Байден после того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у президента США Дональда Трампа. Ранее штаб Байдена пообещал публиковать результаты его тестов на коронавирус.

На прошлой неделе Байден и Трамп вместе участвовали в первых президентских дебатах.