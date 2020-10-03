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Старт ракеты SpaceX со спутником GPS для ВВС США отменен до старта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, планировавшийся в субботу утром по московскому времени, отменен за две секунды до старта, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был отменен по техническим причинам. Его планировалось осуществить 2 октября в 21:43 по американскому времени (3 октября в 04:43 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

В случае устранения технических проблем следующая попытка запуска может быть предпринята через сутки.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн.

SpaceX

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