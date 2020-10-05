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SpaceX в пятый раз перенесла 13-й запуск интернет-спутников Starlink

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Из-за непогоды на Атлантике очередная попытка запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал, планировавшаяся в понедельник, перенесена на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink из-за непогоды. Команда готовится к возможности ее осуществления завтра, в 07:29 по времени Восточного побережья США (14:29 по Москве)", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "прогноз погоды на вторник на 70% благоприятствует старту".

Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, уже четыре раза откладывался из-за непогоды и технических проблем.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее орбитальная группировка состоит уже из 713 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 12 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая прошлого года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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