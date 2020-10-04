Боевики убили шестерых полицейских в Мексике

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные напали на полицейский конвой в Мексике и убили шестерых полицейских, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Нападение произошло в минувший четверг на северо-западе страны в штате Дуранго в округе Эль Мескиталь. В результате погибли шестеро и пострадали семеро сотрудников полиции.

Боевики скрылись, бросив машины, на которых приехали. В некоторых машинах остались пятна крови. Это косвенно доказывает, что преступники понесли потери.

Место нападения находится в зоне активности наркокартели "Синалоа".