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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 03.10В России 1 204 502+9 859В мире 34 826 671+244 070

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тысяч

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 воскресенья достигло 1 млн 31 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число инфицированных в мире составило 36 млн 797 492, излечились 24 млн 168 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 379 711 заразившихся, скончались 209 335 человек, вылечились почти 2,9 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 549 373 заболевших при 101 782 погибших и более 5,5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 880 523. Умерли 145 388, вылечены 4.32 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил 133,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 646 человек, Индии - 74, Бразилии - 686.

В РФ по данным на 3 октября, выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах.

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