Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Крыму

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Крыму впервые достигло 103, это рекордный показатель с начала года.

"За 3 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 103 случая коронавирусной инфекции. 77 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (в том числе 1 случай завозной из Украины), 13 - при скрининге здорового населения", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте".

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля был открыт курортный сезон.

Всего с начала года в Крыму выявлено 4 958 COVID-положительных, 69 пациентов умерли.

Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 4 сентября - 101.