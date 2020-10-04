Проблемы с мобильным интернетом снова начались в Минске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Минске, где в воскресенье ожидается очередная акция несанкционированная акция протеста, начались перебои с интернетом.

В сообщении мобильного оператора А1 отмечается, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

По информации в телеграм-каналах, проблемы с интернетом начались у абонентов и других мобильных операторов.

В воскресенье, 4 октября, в Минске проходит очередная несогласованная акция оппозиции.