В Минске несколько человек доставили в милицию для разбирательства
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек доставлены в воскресенье в отделения милиции Минска для разбирательства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Пока задержаний в Минске нет. Есть лица, которые были доставлены в РУВД - это несколько человек - для разбирательства", - сказала она. Как отметила Ганусевич, "они не в статусе задержанных".
По ее информации, пока в Минске как таковых очагов протестной активности не зафиксировано. "Пока все еще достаточно спокойно", - заметила представитель ГУВД Мингорисполкома.
Ранее очевидцы сообщили, что в городе до 10 человек задержаны на проспекте Победителей, где собираются участники акции.
В воскресенье в Минске оппозицией была анонсирована очередная несанкционированная акция протеста.
Ситуация в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными. Самые массовые несанкционированные акции в стране проходят по воскресеньям.