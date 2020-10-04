В Минске несколько человек доставили в милицию для разбирательства

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько человек доставлены в воскресенье в отделения милиции Минска для разбирательства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Пока задержаний в Минске нет. Есть лица, которые были доставлены в РУВД - это несколько человек - для разбирательства", - сказала она. Как отметила Ганусевич, "они не в статусе задержанных".

По ее информации, пока в Минске как таковых очагов протестной активности не зафиксировано. "Пока все еще достаточно спокойно", - заметила представитель ГУВД Мингорисполкома.

Ранее очевидцы сообщили, что в городе до 10 человек задержаны на проспекте Победителей, где собираются участники акции.

В воскресенье в Минске оппозицией была анонсирована очередная несанкционированная акция протеста.