Провластная партия вышла в лидеры на выборах в парламент Киргизии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Политическая партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) лидирует на выборах в парламент Киргизии, сообщает ЦИК страны в воскресенье.

Согласно предварительным данным, поступающим из автоматических считывающих урн, провластная партия "Мекеним Кыргызстан" набирает 21,9% голосов избирателей. Партия "Биримдик" (Единство) набирает 21,61% голосов, партия "Кыргызстан" - 9,6%.

Ранее сообщалось, что в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 по Москве).

В выборах приняли участие 16 политических партий.

На центральный сервер ЦИК Киргизии поступают данные из избирательных участков по всей территории страны в режиме реального времени.