В парламент Киргизии прошли четыре партии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Четыре политические партии в Киргизии, по предварительным данным, прошли 7%-барьер на выборах в парламент страны, сообщает ЦИК республики в воскресенье.

Согласно данным, поступающим из автоматических считывающих урн, провластная партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) набирает 23,85% голосов избирателей. Партия "Биримдик" (Единство) набирает 23,54% голосов, партия "Кыргызстан" - 9,32%. Оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) набрала 7,1%.

Ранее сообщалось, что в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 по Москве).

В выборах приняли участие 16 политических партий.