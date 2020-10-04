Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:17Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 34 902 647+320 046

Две провластные партии борются за лидерство на выборах в Киргизии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Провластная политическая партия "Биримдик" (Единство) вырвалась в лидеры на выборах в парламент Киргизии, набрав 24,5% голосов избирателей.

ЦИК республики обработал 97,4% бюллетеней.

Согласно предварительным данным, поступившим через автоматические считывающие урны, "Биримдик" набрал 24,5% голосов, сообщили в ЦИК Киргизии.

Партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) набирает 23,9% голосов избирателей, партия "Кыргызстан" - 8,7%. Все три партии, согласно мнению киргизских политологов, являются провластными.

Оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) преодолела 7% барьер, необходимый для попадания в парламент.

Таким образом, по предварительным данным, в состав будущего парламента Киргизии проходят четыре политические партии.

Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов, вне зависимости от набранных голосов.

Киргизия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев вновь заявил о переходе Джабраила под контроль Азербайджана

Умершие знаменитости

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

РФ и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

Выборы в США - 2020

Опрос показал опережение Байденом Трампа в предвыборной гонке на 14%

Опрос показал опережение Байденом Трампа в предвыборной гонке на 14%

Провластная партия вышла в лидеры на выборах в парламент Киргизии

Более 100 тысяч человек пришли на акцию протеста в Минске

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг

Египетские археологи открыли перед журналистами 2600-летний саркофаг
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о переходе города Джабраил под контроль Азербайджана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');