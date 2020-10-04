Две провластные партии борются за лидерство на выборах в Киргизии
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Провластная политическая партия "Биримдик" (Единство) вырвалась в лидеры на выборах в парламент Киргизии, набрав 24,5% голосов избирателей.
ЦИК республики обработал 97,4% бюллетеней.
Согласно предварительным данным, поступившим через автоматические считывающие урны, "Биримдик" набрал 24,5% голосов, сообщили в ЦИК Киргизии.
Партия "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) набирает 23,9% голосов избирателей, партия "Кыргызстан" - 8,7%. Все три партии, согласно мнению киргизских политологов, являются провластными.
Оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) преодолела 7% барьер, необходимый для попадания в парламент.
Таким образом, по предварительным данным, в состав будущего парламента Киргизии проходят четыре политические партии.
Парламент Киргизии состоит из 120 депутатов, которые избираются каждые пять лет. Выборы проводятся по пропорциональной системе. Согласно конституции Киргизии, политическая партия, победившая на выборах, может рассчитывать максимум на 65 депутатских мандатов, вне зависимости от набранных голосов.