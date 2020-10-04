Алиев вновь заявил о переходе Джабраила под контроль Азербайджана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия взяла под контроль город Джабраил и девять сел Джабраильского района, вновь заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня освобожден город Джабраил и девять сел района", - сказал Алиев в обращении к азербайджанскому народу.

Ранее он написал об этом в твиттере, и сразу после этого пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян опроверг эти сведения.

"Информация о взятии Мехакавана (Джабраил - "ИФ") ... не соответствует действительности. Армия обороны Карабаха по всем направления полностью контролирует ситуацию", - написал Погосян на своей странице в фейсбуке.

Джабраил с 1993 года контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Он расположен на юге Карабаха в 15 км севернее границы с Ираном.