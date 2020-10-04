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Армения опровергла заявления о ракетном ударе по городу Мингечевиру

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Республики Армения опровергло заявления Баку о нанесении удара по азербайджанскому городу Мингечевир.

"С территории Армении в направлении Азербайджана никакого огня не открывалось", – написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее информацию об ударах по Мингечевиру опровергли также в Степанакерте.

"Армия обороны Нагорного Карабаха не видит необходимости или повода для нанесения удара по Мигечевирскому водохранилищу", – сказал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян агентству "Арменпресс".

Ранее помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в твиттере, что ВС Армении предприняли ракетную атаку на азербайджанский город Мингечевир.

"Несколько минут назад ВС Армении организовали ракетную атаку на промышленный город Мингечевир. В Мингечевире имеется основная электростанция и водохранилище", – написал Гаджиев.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило факт ракетного удара по Мингечевиру со стороны ВС Армении.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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