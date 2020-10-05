Что произошло за день: понедельник, 5 октября

В России почти 11 тысяч новых случаев COVID-19, глава Дагестана ушел в отставку, объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявили 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. Из них на Москву пришлись 3 537 случаев. В Кремле возможность введения нового карантина не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Минпросвещения РФ сообщили, что переводить школьников на удаленку из-за роста заболеваемости не планируется.

- Владимир Путин досрочно прекратил полномочия главы Дагестана. Владимир Васильев назначен советником президента РФ, а врио руководителя региона стал Сергей Меликов.

- Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха. В понедельник продолжились обстрелы в зоне карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал тяжелой ситуацию на некоторых участках.

- Выяснять обстоятельства загрязнения воды у берегов Камчатки будет центральный аппарат СК. "Роскосмос" передал следствию спутниковые снимки места ЧП. Между тем глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что химикатов в пробах воды нет, в то время как ранее сообщалось о многократном превышении ПДК фенолов и нефтепродуктов. "Гринпис" сообщил о пятнах неизвестного происхождения в бухтах Камчатки.

- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс удостоены награды за исследования вируса гепатита С.

- В Бишкеке на акцию вышли несогласные с результатами парламентских выборов. При разгоне протестующих использовались водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек пострадали.