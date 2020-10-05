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Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) направили в ОБСЕ заявление о необходимости признать независимость Карабаха.

"Заявление МИД Арцаха (армянское название НКР - ИФ) о необходимости признания независимости распространено в ОБСЕ. Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие. В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД НКР.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Карабахский вопрос

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную НКР стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Хроника 27 сентября – 05 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан ОБСЕ

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