НКР сообщила о гибели 223 своих военных с 27 сентября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 21 погибшем военнослужащем в боях с противником в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным военного ведомства, с начала боевых действий 27 сентября погибли 223 военнослужащих армии НКР.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.