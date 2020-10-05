Пашинян назвал тяжелой ситуацию на ряде участков в зоне конфликта в Карабахе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На некоторых участках Армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию, на некоторых участках ситуация очень тяжелая. Я не скрываю", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Он призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться", - сказал он.

"Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - заявил Пашинян.

Ранее в понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило, что с начала боев в Карабахе в конце сентября погибли 223 военнослужащих армии НКР.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.