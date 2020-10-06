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Falcon 9 с шестого раза стартовала с новой партией интернет-спутников

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 07:29 по времени Восточного побережья США (в 14:29 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков во второй раз, через 8 минут 24 секунды должна совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны будут "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года. Запуск предполагалось совершить еще в сентябре, но его пять раз откладывали из-за непогоды и технических проблем.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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