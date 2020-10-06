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Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, вводить общенациональный режим изоляции в Соединенных Штатах нельзя. Он сослался на данные о смертности от гриппа в стране.

"Приближается сезон гриппа! Каждый год множество людей, иногда более 100 тыс., умирают от гриппа, несмотря на наличие вакцины. И мы собираемся закрывать нашу страну?" - написал он в твиттере во вторник.

"Нет, мы научились жить с ним (с гриппом - ИФ), как мы учимся жить с COVID-19, который гораздо менее летален во многих группах населения!" - добавил президент.

Ранее Трамп, выписавшийся из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавируса, заявил, что чувствует себя хорошо, и призвал народ США не бояться коронавируса.

"Я так много узнал о коронавирусе. И одно можно сказать наверняка. Не позволяйте ему доминировать над вами. Не бойтесь этого. Мы должны победить его. У нас есть лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все они разработаны недавно", - отметил президент США.

Однако, по данным телеканала CNN, Трамп пока что будет работать в Белом доме во временных кабинетах, оборудованных в картографическом зале и дипломатической приемной, что обеспечит более быстрый доступ политика к врачам и медицинскому оборудованию.

Между тем, согласно расписанию Трампа, распространенному Белым домом, пока президент США не планирует никаких мероприятий.

Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дональд Трамп США Коронавирус

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