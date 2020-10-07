Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 733 340+257 461

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным. Источник "Интерфакса" не уточнил, завершилась ли доследственная проверка. Сам Навальный считает, что его отравили российские власти.

– Пашинян назвал Карабах армянской страной. Армения де-юре считает этот регион территорией Азербайджана. Две последних недели в Карабахе идет война.

– Газпром признал, что Болгария затянула строительство Турецкого потока. Сроки сорваны на полгода. Сейчас в России ждут, что газопровод заработает в конце года.

– Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален. Его группа Van Halen продала несколько десятков миллионов альбомов в США. Ван Халену было 65 лет.

– Надаль поставил рекорд на Roland Garros. Он вышел в полуфинал турнира, который выиграл уже 12 раз. Из-за пандемии Открытый чемпионат Франции проходит на полгода позже обычного.

Новости

Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал Карабах армянской страной

Пашинян назвал Карабах армянской страной
Протесты в Бишкеке

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Киргизия: привычка к смене власти. Обобщение

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее

Врач Трампа оценил состояние его здоровья после выписки как хорошее
Протесты в Бишкеке

ВС Киргизии оправдал нового премьера Жапарова по уголовному делу

Протесты в Бишкеке

Оппозиционный депутат возглавил парламент Киргизии

Протесты в Бишкеке

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров

Новым премьером Киргизии стал Садыр Жапаров
Навальный попал в больницу

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"
Навальный попал в больницу

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля

СМИ сообщили о захвате в Киргизии месторождений золота, меди и угля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');