Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным. Источник "Интерфакса" не уточнил, завершилась ли доследственная проверка. Сам Навальный считает, что его отравили российские власти.

– Пашинян назвал Карабах армянской страной. Армения де-юре считает этот регион территорией Азербайджана. Две последних недели в Карабахе идет война.

– Газпром признал, что Болгария затянула строительство Турецкого потока. Сроки сорваны на полгода. Сейчас в России ждут, что газопровод заработает в конце года.

– Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален. Его группа Van Halen продала несколько десятков миллионов альбомов в США. Ван Халену было 65 лет.

– Надаль поставил рекорд на Roland Garros. Он вышел в полуфинал турнира, который выиграл уже 12 раз. Из-за пандемии Открытый чемпионат Франции проходит на полгода позже обычного.