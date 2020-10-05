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В Airbus допустили сокращение 15 000 рабочих мест

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Главный операционный директор Airbus Майкл Шеллхорн допустил сокращение не менее 15 000 рабочих мест в компании, поскольку перспективы авиационной отрасли снова ухудшились из-за роста заражений коронавирусом и возобновления ограничений на поездки. Он сказал это Handelsblatt Business Daily.

Экономический кризис

По его словам, в начале осени ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что ожидалось летом.

Поскольку некоторые заводы Airbus уже были недостаточно загружены до пандемии COVID-19, профсоюзы теперь опасаются, что руководство может принять решение закрыть целые предприятия.

Германским заводам Airbus закрытие не грозит, добавил Шеллхорн.

Хроника 27 января – 05 октября 2020 годаЭкономический кризис
Airbus Майкл Шеллхорн коронавирус Германия

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