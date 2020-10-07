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Трамп вновь усомнился в интеллектуальных способностях Байдена

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена "чудаковатым" после его комментария в адрес танцевавших девочек в Майями.

"Он был чудаковатым долгие годы, и все это знают. Средства массовой дезинформации с ним повязаны и просто пытаются обелить его действия. Вы замечаете, что обо всем плохом - например, о его очень низком IQ - больше не сообщается? Фейковые новости!" - написал Трамп в твиттере.

Так американский президент прокомментировал сообщения, согласно которым Байден сказал группе танцующих девочек, что хотел бы "увидеть, как они танцуют, когда станут на четыре года постарше".

Ранее Трамп неоднократно ставил под сомнение умственные способности своего оппонента. Он также заявлял, что Байдену следует пройти тест на когнитивные способности. Трамп отмечал, что сам он проходил такой тест в прошлом году и показал хорошие результаты.

Очередные дебаты Байдена с Трампом запланированы на 15 октября.

США Джо Байден Дональд Трамп

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