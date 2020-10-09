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Трамп заявил, что Путин предпочел бы видеть президентом США Байдена

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предпочел бы видеть президентом США Джозефа Байдена, предположил в пятницу нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Мне он (Путин - ИФ) нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему. Однако думаю, он предпочел бы иметь дело с Байденом", - сказал Трамп в эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show.

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Трамп пояснил, что сам он занимает жесткую позицию по России.

Байдена же он назвал "медленным". "И речь не о его возрасте, не о том, что ему 78 лет. А о том, что с ним что-то не так", - отметил президент США.

По мнению Трампа, Байден, который станет его соперником на выборах 3 ноября, не может самостоятельно ответить на простые вопросы. А лояльные демократической партии журналисты, заявил Трамп, заранее передают ему свои вопросы, а затем Байден в эфире просто читает с экрана компьютера подготовленные его помощниками ответы.

Трамп подсчитал, что даже на недавних теледебатах ведущий трижды помог Байдену в ситуациях, когда тот начинал путаться с ответами.

"Хиллари (кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон - ИФ) была умнее. Она могла сама отвечать на вопросы", - заявил президент США.

США РФ Дональд Трамп Джо Байден Владимир Путин

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