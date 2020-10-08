Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вернулся в среду к работе в Овальном кабинете Белого дома, несмотря на то, что он продолжает лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19, передают американские СМИ.

В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане "Дельта", а также о переговорах с Конгрессом по очередному пакету мер стимулирования экономики.

У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент находится на рабочем месте.

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно менее недели назад. В среду его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что, согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум десять дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.