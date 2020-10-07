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Житель Лабытнанги проведет полгода в колонии за побег из COVID-больницы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил местного жителя к шести месяцам колонии общего режима за побег из коронавирусной больницы в Лабытнанги. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пандемия коронавируса

Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

По версии следствия, подсудимый был госпитализирован 27 мая. Зная, что у него положительный результат анализа на коронавирус, он сбежал из больницы через окно второго этажа, не взяв с собой даже маски.

Ранее сообщалось, что в тот день из больницы сбежали двое зараженных. О судьбе второго беглеца прокуратура не сообщила.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 07 октября 2020 годаПандемия коронавируса
ЯНАО Лабытнанги прокуратура ЯНАО коронавирус

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