Житель Лабытнанги проведет полгода в колонии за побег из COVID-больницы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил местного жителя к шести месяцам колонии общего режима за побег из коронавирусной больницы в Лабытнанги. Об этом сообщила прокуратура региона.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

По версии следствия, подсудимый был госпитализирован 27 мая. Зная, что у него положительный результат анализа на коронавирус, он сбежал из больницы через окно второго этажа, не взяв с собой даже маски.

Ранее сообщалось, что в тот день из больницы сбежали двое зараженных. О судьбе второго беглеца прокуратура не сообщила.