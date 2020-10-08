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Apple потребовала заблокировать три Telegram-канала с данными белорусских силовиков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Apple потребовала от Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, а также членов избирательных комиссии на прошедших выборах президента, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

"Их (Apple) беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

"Я думаю, что ситуация не черно-белая, и я бы предпочел оставить эти каналы, но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений как Telegram", - добавил он.

Дуров предположил с сожалением, что эти каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, использующих операционную системы IOS, но останутся доступными на других платформах.

Речь в требовании Apple идет о каналах, где пользователи выкладывают персональные данные и аккаунты в соцсетях сотрудников правоохранительных органов, которые ими обвиняются в применении насилия к протестующим в Белоруссии. В этих каналах также публикуется информация о членах избирательных комиссий и их родственников, которых протестующие белорусы обвиняют в фальсификации прошедших в начале августа президентских выборов в республике.

Apple Белоруссия Telegram

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