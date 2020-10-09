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Apple уточнила, что просила лишь удалить данные белорусских силовиков из Telegram-каналов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Apple не просила удалять Telegram-каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов Белоруссии и членов избирательных комиссий, работавших на президентских выборах в августе, а только убрать из них персональные данные, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Как заявили в Apple, они связались с Telegram, чтобы проинформировать его запросах пользователей, в которых они сообщили, что их личная информация, в том числе имена и номера телефонов, передавалась в этих каналах Telegram без их разрешения. В связи с этим Apple потребовала в соответствии с правилами App Store немедленного удаления этой информации.

Там напомнили, что разработчики несут ответственность за соблюдение политики App Store и за то, чтобы их приложения не содержали контент, который может причинить вред или спровоцировать людей.

В Apple утверждают, что во время этого обсуждения команда Telegram не выдвигала каких-либо возражений по этому запросу и заявила, что незамедлительно предпримет действия для проверки предоставленной информации и предоставит ответ по завершении их расследования.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple потребовал от Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Белорусии, а также членов избирательных комиссий на прошедших выборах президента. По его словам, Apple "беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие".

"Я думаю, что ситуация не черно-белая, и я бы предпочел оставить эти каналы, но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для таких приложений, как Telegram", - написал Дуров. Он предположил, что эти каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, использующих операционную систему iOS, но останутся доступными на других платформах.

Речь в требовании Apple идет о каналах, где пользователями выкладывают персональные данные и аккаунты в соцсетях сотрудников правоохранительных органов, которых они обвиняют в применении насилия к протестующим в Белоруссии, и членов избиркомов, которые обвиняются в фальсификации прошедших в начале августа президентских выборов в республике, а также их родственников.

Apple Telegram Белоруссия

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