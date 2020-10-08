Четыре города во Франции объявили зонами максимальной COVID-опасности

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Города Лилль, Гренобль, Лион и Сент-Этьен отныне будут классифицироваться как зоны с максимальным уровнем опасности из-за коронавируса COVID-19, объявил в четверг глава Минздрава Франции Оливье Веран.

"Ситуация ухудшилась значительно в этих нескольких городах в последние дни", - сказал Веран на пресс-конференции.

Максимальный уровень угрозы начнет действовать в этих городах и их пригородах с субботы, 10 октября. Он предполагает закрытие всех баров как минимум на две недели. Кинотеатрам, музеям и театрам разрешено продолжать работу при соблюдении строгих мер. К данной категории ранее уже были отнесены Париж и Марсель.

Министр не исключил, что на следующей неделе в эту группу могут попасть Тулуза и Монпелье.

Во Франции уже второй день выявлено более 18 тыс. случаев за сутки. Накануне, 7 октября, в стране зафиксировали рекордный прирост в 18,7 тыс. новых случаев коронавируса.