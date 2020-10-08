Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:42Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 156 226+352 460

Штаб Байдена отказался переносить дебаты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена не согласен переносить дебаты и собирается следовать их изначальному расписанию, согласно которому третий и заключительный раунд должен пройти 22 октября.

В заявлении директора кампании Байдена по коммуникациям Кейт Бедингфилд подчеркивается, что расписанием дебатов занимается Комиссия по президентским дебатам, а не действующий глава государства.

В миреТрамп отказался участвовать в виртуальных дебатахЧитать подробнее

"Эксцентричное поведение Трампа не означает, что он может менять календарь, и самостоятельно выбирать новые даты. Мы надеемся поучаствовать в последних дебатах, которые назначены на 22 октября. Дональд Трамп может появиться или снова не приходить. Это его выбор", - говорится в заявлении.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа объявил о согласии перенести второй раунд дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом с 15 на 22 октября, а третий раунд - на 29 октября.

Комиссия по президентским дебатам решила провести вторые предвыборные дебаты 15 октября в виртуальном формате. Это связано с тем, что президент США в настоящее время проходит лечение от коронавируса COVID-19. Трамп же на это заявил, что не собирается тратить свое время на виртуальные выборы. Именно после этого его предвыборный штаб заявил, что предлагает сместить даты.

Хроника 09 января 2018 года – 08 октября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 8 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил о трех пострадавших россиянах при обстреле храма в Шуши

Пандемия коронавируса

В Европе из-за антирекордов по COVID-19 ужесточили ограничения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число погибших мирных граждан в Карабахе выросло до 20

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российский журналист тяжело ранен при обстреле церкви в Карабахе

Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет

Пандемия коронавируса

Глава Европарламента уйдет на карантин по COVID-19

Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

Переболевший COVID-19 Трамп заявил, что уже не опасен для окружающих

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц
Нобелевская премия - 2020

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк

Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');