Штаб Байдена отказался переносить дебаты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена не согласен переносить дебаты и собирается следовать их изначальному расписанию, согласно которому третий и заключительный раунд должен пройти 22 октября.

В заявлении директора кампании Байдена по коммуникациям Кейт Бедингфилд подчеркивается, что расписанием дебатов занимается Комиссия по президентским дебатам, а не действующий глава государства.

"Эксцентричное поведение Трампа не означает, что он может менять календарь, и самостоятельно выбирать новые даты. Мы надеемся поучаствовать в последних дебатах, которые назначены на 22 октября. Дональд Трамп может появиться или снова не приходить. Это его выбор", - говорится в заявлении.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа объявил о согласии перенести второй раунд дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом с 15 на 22 октября, а третий раунд - на 29 октября.

Комиссия по президентским дебатам решила провести вторые предвыборные дебаты 15 октября в виртуальном формате. Это связано с тем, что президент США в настоящее время проходит лечение от коронавируса COVID-19. Трамп же на это заявил, что не собирается тратить свое время на виртуальные выборы. Именно после этого его предвыборный штаб заявил, что предлагает сместить даты.