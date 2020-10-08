Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут виртуально

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вторые предвыборные дебаты между президентом США республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом будут вестись в виртуальном формате, сообщает Associated Press.

О таком решении объявили в Комиссии по президентским дебатам США после того, как ранее у Трампа был диагностирован коронавирус COVID-19.

В комиссии сообщили, что намеченный на 15 октября второй раунд дебатов пройдет в формате "прямой линии", причем оба кандидата будут находиться в отдельных, удаленных друг от друга местах. Первые дебаты Байдена и Трампа состоялись 30 сентября, тогда конкуренты находились на расстоянии порядка 1,8 метров друг от друга.

Заболевание 74-летнего Трампа коронавирусом поставило вторые дебаты под угрозу срыва. Однако в понедельник по возвращении из госпиталя в Белый дом глава государства написал твиттере: "Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!"

В свою очередь Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с Трампом, если это будет безопасно.

Между тем, столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминало, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести к минимуму риск заражения других людей.