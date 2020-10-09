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Премьер Испании пригрозил Мадриду режимом ЧП из-за коронавируса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес в ультимативной форме заявил главе регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо о необходимости введения на территории этого автономного сообщества предписанных минздравом страны более жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

По данным испанского телевидения, в телефонной беседе с Айюсо Санчес сказал - либо регион принимает эти меры, либо центральное правительство введет на его территории режим чрезвычайного положения.

Обсуждение этой темы вынесено на чрезвычайное заседание испанского правительства в пятницу.

Такая реакция испанского правительства вызвана решением Высшего суда Мадрида, который накануне, 8 октября, постановил снять ряд ограничений, рекомендованных ранее для региона минздравом страны. Айюсо выступает против чрезвычайных мер и заявляет, что готова рассмотреть альтернативы.

В конце прошлой недели правительство Испании одобрило распоряжение минздрава, в соответствии с которым были введены ограничения для столицы и девяти предместий, также входящих в состав автономного сообщества Мадрид. Всего ограничительные меры затронули около 4,8 млн человек.

На этой территории запрещается выходить на улицу без крайней надобности, а лишь только по работе, учебе, по медицинским или по каким-то другим неотложным причинам. Существенные ограничения введены и в отношении работы магазинов, гостиниц, объектов общепита.

Тогда Айюсо иронично отреагировала на решение минздрава об ужесточении мер, отметив, что теперь в Мадрид проще попасть из Берлина, чем из предместья города. При этом она "поблагодарила" Санчеса за посеянный хаос.

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Испания Мадрид Педро Санчес Исабель Айюсо Коронавирус

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