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В США вынесли приговор сингапурцу за шпионаж на Китай

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суд в США приговорил гражданина Сингапура Цзюнь Вэй Ео к году и двум месяцам тюрьмы тюрьмы за шпионаж в пользу Китая, сообщает газета The Washington Post.

"Я несу полную ответственность за то, что я сделал. Я поддерживаю позицию Китая, но у меня не было намерений кому-то навредить", - сказал Цзюнь Вэй Ео.

Сингапурца арестовали в ноябре 2019 года, и суд разрешил зачесть ему то время, которое он уже провел в тюрьме. Это значит, что до освобождения ему осталось всего несколько недель. Затем его ждет депортация. Цзюнь Вэй Ео заявил, что хочет вернуться к своей семье в Сингапур.

В 2018 году он создал консалтинговую компанию и дал ей практически такое же название, как другой известной фирме США, сотрудничавшей с американскими госорганами. Цзюнь Вэй Ео разместил вакансии о приеме на работу, и около 90% откликнувшихся на объявления работали ранее в госорганах США и имели доступ к секретной информации. Их данные он передавал своим кураторам, а затем вербовал тех, у кого мог найти уязвимые места: неудовлетворенность работой или финансовые трудности.

США Сингапур Китай

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