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Сингапурец признался в работе на китайскую разведку в США

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Сингапура Цзюнь Вэй Ео признал себя виновным в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента на территории США, сообщил сайт американского Минюста.

"Цзюнь Вэй Ео, также известный как Диксон Ео, сегодня признал себя виновным в том, что он действовал на территории США как нелегальный агент иностранной державы без предварительного уведомления об этом генерального прокурора", - говорится в сообщении.

По данным Минюста США, Цзюнь Вэй Ео начал сотрудничество с китайской разведкой в 2015 году. Сначала он собирал информацию о других азиатских странах, однако затем его переориентировали на работу в Соединенных Штатах. В США он собирал военно-политическую информацию и передавал ее Китаю, а также вербовал других людей.

Для своих целей он использовал консалтинговую компанию, которую создал в 2018 году и дал ей практически такое же название, как другой известной консалтинговой фирме США, которая работала с американскими госорганами. Он разместил вакансии о приеме на работу в свою компанию, и 90% откликнувшихся на эти объявления работали ранее в госорганах США и имели доступ к секретной информации. Их данные он передавал своим кураторам, а затем вербовал тех, у кого мог найти уязвимые места: неудовлетворенность работой или финансовые трудности.

Максимальный срок, который может грозить по этой статье, составляет 10 лет лишения свободы. Вынесение приговора суда назначено на 9 октября.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в этом году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий.

МИД КНР объявил 24 июля о закрытии генконсульства США в Чэнду после того, как власти Штатов распорядились закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне. Перед этим министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы и насадить свою идеологию по всему миру.

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В свою очередь, Пекин объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.

Сингапур Китай США

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