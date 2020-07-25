В США задержали исследовательницу, укрывавшуюся в консульстве КНР

Американские власти подозревают ее в мошенничестве с визой и связях с китайскими военными

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Исследовательница из КНР, которая укрывалась в китайском консульстве в Сан-Франциско от преследования американских властей, была задержана в пятницу, сообщает Associated Press.

Минюст США обвиняет 37-летнюю Тан Цзюань и еще троих граждан КНР в мошенничестве при подаче заявления на американскую визу. По данным министерства, Тан Цзюань получила визу США осенью прошлого года для проведения исследований в Калифорнийском университете в Дейвисе, скрыв свои связи с китайскими военными. Мошенничество обнаружилось, когда агенты ФБР нашли фотографии женщины в форме Народно-освободительной армии Китая.

20 июля ФБР допросило Тан Цзюань по вопросу о связях с китайскими военными. Женщина отвергла обвинения и после допроса попросила убежища в консульстве КНР в Сан-Франциско. Всего агенты ФБР допросили 25 китайских граждан, которых также подозревают в мошенничестве с визой и связях с военными Китая.

Университет в свою очередь сообщил, что Тан Цзюань ушла с должности приглашенного исследователя в отделении радиационной онкологии в июне. В заявлении отмечается, что ее работа в США финансировалась учебной программой обмена, связанной с Министерством образования Китая.

Обвинения появились на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Так, в среду власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. В ответ МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.

До этого недовольство Пекина вызвало принятие в США закона "Об автономии Гонконга", предусматривающего санкции против китайских официальных лиц. Американский закон стал ответом на принятый Пекином закон "О национальной безопасности Гонконга".