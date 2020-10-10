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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35Заразились
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В Торонто и Оттаве из-за COVID-19 закрывают рестораны и кинотеатры

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Жителям столицы Канады Оттавы и крупнейшего города страны Торонто из-за коронавируса с субботы запретили ходить в бары, рестораны, спортивные залы, кино и казино, сообщил телеканал CBC.

Меры также распространяются на район Пил на юге провинции Онтарио, они будут действовать, по меньшей мере, 28 дней. Власти Онтарио призвали людей выходить из дома только в случае крайней необходимости, но школы и детские сады пока останутся открыты.

По словам властей, если тренд сохранится, провинцию могут ожидать "худшие сценарии" развития ситуации, как на севере Италии или в Нью-Йорке.

С начала пандемии общее число заражений коронавирусом в Онтарио превышает 57 тысяч, скончались 2997 человек. Всего в Канаде зарегистрировали 178 тысяч заражений, скончались 9586 человек, и 149 тысячи человек выздоровели.

Канада Торонто Оттава коронавирус COVID-19

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