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Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в субботу телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, сообщил МИД РФ.

"В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения "на земле", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу на многочасовых переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Менее чем через час после вступления в силу соглашения стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Азербайджан Армения Россия Нагорный Карабах Сергей Лавров

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