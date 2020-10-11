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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:26Заразились
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Врач Трампа заявил, что тот больше не передает коронавирус

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент США, перенесший коронавирусную инфекцию COVID-19, более не является заразным и не представляет опасности для окружающих.

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - ИФ) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", - написал доктор в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

В субботу Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения коронавирусом предвыборном митинге.

На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Президента США госпитализировали, но уже на третий день выписали. Все это время он заявлял о хорошем самочувствии, но в СМИ появлялись сообщения о том, что определенные проблемы у Трампа все же были.

В среду Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома, а в субботу врачи разрешили ему приступить к полноценной работе.

США Дональд Трамп Коронавирус

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