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Трамп заявил, что чувствует себя фантастически после COVID-19

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил в эфире телеканала FOX News о том, что после болезни получил иммунитет к коронавирусу и чувствует себя прекрасно.

"Похоже, у меня теперь иммунитет, может на длительное время, может, краткосрочно, никто не знает, но у меня теперь иммунитет. Президент находится в хорошей форме. Я чувствую себя фантастически, я, правда, чувствую себя здорово", - сказал он.

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По словам президента США, врачи Белого дома подтвердили, что он более не является разносчиком коронавируса.

При этом Трамп назвал чудодейственным коктейль из антител, которым его лечили. "Эти антитела - просто чудо. Они работают невероятно. Мы собираемся распространить их по больницам страны, а в итоге по всему миру, мы ждем сейчас одобрения на их использование в чрезвычайных условиях, на это потребуются не годы, а недели", - сказал он.

Как отметил Трамп, "то, что мы сделали за короткий срок - шесть-семь месяцев - невероятно".

"Речь идет о лабораториях, лекарствах, терапии, я даже не говорю о вакцинах - это должно быть феноменально, они появятся очень скоро. Мы сделали то, что никто сделать не смог", - добавил президент.

После того, как у Трампа подтвердилось заражение COVID-19, он был отправлен на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида. По словам врачей, президент принимал противовирусный препарат ремдесивир, стероид дексаметазон и экспериментальный коктейль из антител производства компании "Регенерон".

Хроника коронавируса. Октябрь.

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США Дональд Трамп Коронавирус

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