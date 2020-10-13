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Трамп заявил, что чувствует себя прекрасно после перенесенного COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время первого предвыборного митинга после перенесенного им коронавируса заявил, что чувствует себя отлично и раскритиковал кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Сейчас они (врачи - ИФ) говорят, что у меня иммунитет. Я чувствую себя таким сильным", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

"Я борюсь за то, чтобы мы уничтожили вирус, восстановили экономику и спасли нашу страну от радикальных левых", - сказал президент США.

По его словам, его соперник по предвыборной гонке Байден в случае своего избрания будет препятствовать экономическому восстановлению США и "продлевать" пандемию.

"Байден остановит наше восстановление, задержит выпуск вакцины, продлит пандемию и уничтожит экономику Флориды драконовской, ненаучной блокировкой", - заявил он.

Трамп в очередной раз обвинил Байдена в том, что его контролируют "левые экстремисты", и назвал бывшего вице-президента психически непригодным для президентства.

"Он забыл имя Митта Ромни (сенатор-республиканец -ИФ), он не знал, в каком он штате", - отметил президент США, говоря о выступлении Байдена.

Трамп отметил, что у лидеров России, Китая и КНДР - "на 100% острый ум", а у Байдена нет.

"У него не 100%, не 80%, не 60%", - добавил американский лидер.

"У него не осталось сил. Если он победит, страной будут управлять левые радикалы", - заявил президент США.

Во время митинга Трамп был без медицинской маски, как и многие его сторонники.

Президент США выглядел энергичным на протяжении всего своего выступления, хотя его выступление было короче, чем обычно.

В течение последних 10 дней Трамп был вне предвыборной кампании, так как проходил лечение от COVID-19.

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