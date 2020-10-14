Военный эксперт назвал взаимно выгодным для США и РФ продление СНВ-3

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия и США могут договориться о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), несмотря на существующие разногласия, сообщил "Интерфаксу" военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Шанс на продление договора сохраняется. Я полагаю, что это нужно и Москве, и Вашингтону. Всем выгодно, чтобы была стратегическая стабильность", - сказал Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

По словам Ивашова, и Москве, и Вашингтону выгодно найти компромисс по продлению СНВ-3, а потом подключить к переговорному процессу Китай. Эксперт считает, что и Россия, и США заинтересованы в замораживании ядерных арсеналов на уровне, предусмотренном СНВ-3.

"Нам больше и не нужно - 1550 ядерных боезарядов нам вполне достаточно. И носителей у нас достаточно, в том числе новых, преодолевающих противоракетную оборону", - сказал Ивашов.

Ивашов отметил, что в СНВ-3 есть ряд моментов, которые не устраивают Россию.

"Первый касается развертывания системы противоракетной обороны США. Россия могла бы предложить американцам не развивать эту систему или заморозить ее на нынешнем уровне", - сказал собеседник агентства.

"Второй момент - по СНВ-3 мы должны обмениваться параметрами испытаний новых и модернизированных ракет. Мы делаем новые ракеты, американцы пока новые ракетные комплексы не делают и ничего нам не предоставляют. Этот пункт про телеметрию надо убрать или передавать телеметрию на взаимной основе", - сообщил Ивашов.

По его словам, Москва не пойдет на включение в продленный ДСНВ-3 замораживание арсеналов тактического ядерного оружия.

"Но никто не мешает России выйти с предложением создать рабочую группу и выработать новый договор по тактическому ядерному оружию", - сказал Ивашов.

"Тогда Россия обязательно поставит вопрос о морских ядерных вооружениях, об американских противоракетах в Восточной Европе. Если вести переговоры о тактическом ядерном оружии, то не только о сухопутном, которого у нас должно быть больше. США - морская страна, они делают ставку на превосходство морских вооружений. Их корабли им напичканы. Тогда надо обсуждать американские "Томагавки". Вполне можно выйти на компромисс, если американцы пойдут на сокращение своих тактических ядерных вооружений", - сообщил эксперт.

Во вторник США и Россия обменялись практически противоположными заявлениями по поводу перспектив новой "ядерной сделки".

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон и Москва достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3, если Россия согласится на ограничение или заморозку своего ядерного арсенала. По его словам, США готовы сделать тоже самое.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на заявление Биллингсли сказал, что США, говоря о достижении "принципиального" соглашения с Москвой по ДСНВ, выдают желаемое за действительное.