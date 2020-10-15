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Байден в случае своей победы на выборах готов продлить ДСНВ с Россией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден в случае своего избрания на пост президента готов немедленно продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает New York Times.

Издание отмечает, что Байден, участвовавший в переговорах по первоначальному соглашению в 2010 году, указал, что в случае избрания он согласится на прямое, немедленное продление соглашения на пять лет. А уже после этого будет работать над расширением его сферы действия.

Опрошенные газетой советники бывшего вице-президента заявили, что отказ от ДСНВ в безуспешных усилиях привлечь к соглашению Китай разрушат последние оставшиеся значительные ограничения на развернутое ядерное оружие. При этом они отметили, что не видят ничего плохого в идее вовлечения Китая в соглашение по контролю над вооружениями.

Таким образом, если Байден победит, вполне возможно, что Россия сможет получить то, что она хочет, а именно продление ДСНВ до истечения его срока в феврале 2021 года, делает вывод издание.

ДСНВ или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.

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